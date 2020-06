In der Stadt Ganja wird neuer Wohnkomplex gebaut VIDEO

Ganja, 24. Juni, AZERTAC

Am Mittwoch, dem 24. Juni haben Präsident Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva im Rahmen ihres Besuchs in der Stadt Ganja den Bau eines neuen Wohnkomplexes inspiziert.

Der Wohnkomplex wird von der staatlichen Agentur für Wohnungsbau (MIDA) gebaut.

Man informierte das Staatsoberhaupt und die First Lady über die Bauarbeiten, wie die Nachrichtenagentur AZERTAC mitteilte.