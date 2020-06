In der Türkei an einem Tag fast 2000 Corona-Patienten wieder genesen

Ankara, 6. Juni, AZERTAC

Am Samstag sind die Zahlen der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in der Türkei erneut leicht gesunken – von 930 am Freitag auf 878. 1.922 Corona-Patienten wurden als geheilt aus den Krankenhäusern nach Hause entlassen. 21 weitere Patienten sind in den letzten 24 Stunden an Covid-19 gestorben.

Wie aus der täglichen Grafik zu entnehmen ist, die der türkische Gesundheitsminister Fahrettin Koca über den Kurznachrichtendienst Twitter teilt, ist die Zahl der Gesamtinfektionen damit auf 169.218 gestiegen – von denen mittlerweile allerdings 80 Prozent wieder als geheilt gelten. Bis zum heutigen Tag sind 4669 Menschen an dem Sars-CoV-2-Virus gestorben.

Die Zahl der Intensiv- und Beatmungspatienten sinkt weiter kontinuierlich. Momentan befinden sich 591 Personen auf der Intensivstation, 264 müssen beatmet werden, so Koca.