In der Türkei binnen 24 Stunden 1832 Neuinfektionen mit Covid-19, 59 Todesopfer nachgewiesen

Ankara, 5.Mai, AZERTAC

Die bestätigten Fälle des Coronavirus in der Türkei haben in den letzten 24 Stunden um 1832 zugenommen und 59 weitere Menschen sind an Covid-19 gestorben, was die Zahl der Todesopfer auf 3520 erhöht, sagte Gesundheitsminister Fahrettin Koca über seinen Account beim Kurznachrichtendienst Twitter am 5. Mai. Die Gesamtzahl der bestätigten Fälle in der Türkei belief sich laut der auf Twitter veröffentlichten Grafik von Gesundheitsminister Koca auf 129.491.

In den letzten 24 Stunden erholten sich nach offiziellen Angaben 5119 Patienten von der Krankheit, fügte Koca hinzu. Die Gesamtzahl der geheilten Fälle beläuft sich somit laut dem türkischen Gesundheitsministerium auf 73.285. Dr. Koca vermeldete auch, dass am vergangenen Tag landesweit 33.283 Tests durchgeführt worden sein sollen, wodurch die Gesamtzahl der Tests nach offiziellen Angaben 1.204.421 erreichte. Die Türkei behandelt derzeit 1.338 Patienten auf Intensivstationen und 707 Patienten müssen intubiert werden, meldete der Gesundheitsminister.