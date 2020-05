In der Ukraine bisher 905 Kinder, 2251 Krankenschwestern mit Covid-1 infiziert

Kiew, 6. Mai, AZERTAC

In den letzten 24 Stunden haben sich 487 weitere Menschen in der Ukraine mit dem neuartigen Coronavirus infiziert, 11 Patienten sind an der Krankheit gestorben. Bislang sind 287 Patienten an der Lungenkrankheit gestorben, wie AZERTAC unter Berufung auf das ukrainische Gesundheitsministerium mitteilt.

Nach Angaben des Ministeriums sind bisher 2097 als geheilt nach Hause entlassen worden.

In der befreundeten Ukraine wurden bisher 13.184 Corona-Infektionen nachgewiesen, 905 von ihnen Kinder und 2251 Krankenschwestern sind. Bislang sind 2096 Corona-Patienten als geheilt aus den Krankenhäusern nach Hause entlassen, 387 Menschen sind leider an der Krankheit gestorben, hieß es in dem Bericht des Gesundheitsministeriums weiter.

In der Ukraine sind 60 Prozent der mit COVID-19 infizierten Menschen im Alter zwischen 30-59 Jahren, und 20,7 Prozent sind im Alter zwischen 60-100 Jahren.

Alle internationalen Flüge wurden bis zum 11. Mai ausgesetzt, und Quarantäne wurde verhängt, hieß es.