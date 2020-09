In diesem Jahr wird Aserbaidschan bei einer internationalen Ausstellung in Russland und China vertreten sein

Baku, 3. September, AZERTAC

Aserbaidschan wird bis Ende des Jahres an der internationalen Ausstellungen “WorldFood Moscow” in Russland und der 3. Internationalen Importausstellung in China teilnehmen.

Das sagte Yusif Abdullayev, amtierender Leiter der Fonds zur Export- und Investitionsförderung in Aserbaidschan (AZPROMO), bei einer Pressekonferenz, wie AZERTAC berichtet.