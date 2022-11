In neun Monaten von “Shah Deniz“ 18 Milliarden Kubikmeter Erdgas gefördert

Baku, 5. November, AZERTAC

In den neun Monaten 2022 wurden aus dem Feld “Shah Deniz“- und Plattformen “Shah Deniz Alfa“ und "Shah Deniz Bravo" rund 18 Milliarden Kubikmeter Standardgas und mehr als 3 Millionen Tonnen (rund 27 Millionen Barrel) Kondensat gefördert.

Das geht aus einem Bericht von BP AZERTAC hervor.

In den drei Quartalen 2022 etwa 1 Milliarde 772 Millionen Dollar an Betriebskosten und etwa 314 Millionen Dollar an Kapitalkosten für Aktivitäten auf “Shah Deniz“ ausgegeben wurden. Der überwiegende Teil dieser Kosten stand im Zusammenhang mit dem Projekt “Shahdeniz-2“.

Während des Berichtszeitraums wurde Gas aus dem Shahdeniz-Feld an die Märkte Aserbaidschans (Azerkontrakt), Georgiens (GOGC), der Türkei (BOTAS), an BTC für zahlreiche Anlagen und an Käufer in Europa geliefert.

Die Produktionskapazität der bestehenden “Shah Deniz“-Anlagen beträgt derzeit rund 73 Millionen Normkubikmeter pro Tag (mehr als 26,5 Milliarden pro Jahr).