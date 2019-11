In russischer Zeitung "Rossiyskaya Gazeta" Interview mit Erster Vizepräsidentin von Aserbaidschan veröffentlicht

Baku, 25. November, AZERTAC

Die Erste Vizepräsidentin der Republik Aserbaidschan Mehriban Aliyeva hat bei ihrem Staatsbesuch in Russland der russischen Nachrichtenagentur TASS, dem Fernsehsender “Rossiya 24“ und der Zeitung "Rossiyskaya Gazeta" ein Interview gegeben. AZERTAC zufolge wurde das Interview mit der Ersten Vizepräsidentin am 24. November in der russischen Nachrichtenagentur TASS und der Zeitung "Rossiyskaya Gazeta" veröffentlicht.

In ihrem Interview beantwortete Mehriban Aliyeva die russisch-aserbaidschanischen Beziehungen betreffende Fragen des stellvertretenden Generaldirektors der russischen Nachrichtenagentur TASS Mikhail Gusman.

Die Erste Vizepräsidentin Aserbaidschans sprach in ihrem Interview auch über ihre offizielle Reise nach Russland und wies darauf hin, dass die beiden Länder enge freundschaftliche und gutnachbarliche Beziehungen haben. Die aserbaidschanisch-russischen Beziehungen tragen einen strategischen Charakter. Die beiden Länder führen gemeinsame Projekte durch, fügte sie hinzu.

In ihrem Interview sprach Frau Mehriban Aliyeva auch die zwischen den beiden Ländern bestehenden engen Kooperationsbeziehungen in humanitärer Sphäre sowie einen umfassenden Unterricht der russischen Sprache in den Mittel-und Hochschulen und die staatliche Förderung der russischen Kultur in Aserbaidschan, multikulturelle Werte und die Tätigkeit des aserbaidschanischen Pavillons in der Ausstellung der Errungenschaften der Volkswirtschaft in Moskau, sowie die Tätigkeit der Heydar Aliyev-Stiftung an. In ihrem Interview übermittelte sie den aserbaidschanischen und dem russischen Völkern ihre besten Glückwünsche zum bevorstehenden Neujahr.