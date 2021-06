In welche Länder exportiert Aserbaidschan Nicht-Öl-Produkte am meisten?

Baku, 28. Juni, AZERTAC

Russland, die Türkei, die Schweiz, Georgien und die Vereinigten Staaten gehören zu den fünf größten Exporteuren von Nicht-Öl-Produkten aus Aserbaidschan.

Von Januar bis Juni des laufenden Jahres 2021 exportierte Aserbaidschan die Nicht-Öl-Produkte im Wert von 279,4 Millionen US-Dollar nach Russland, 254,9 Millionen US-Dollar in die Türkei, 91 Millionen US-Dollar in die Schweiz, 69,1 Millionen US-Dollar nach Georgien und 29,4 Millionen US-Dollar in die USA, wie das Zollkomitee gegenüber AZERAC erklärte.