Indien: Explosion in Kohlekraftwerk-Tote und Verletzte

Baku, 1. November, AZERTAC

Bei einer Explosion in einem Kohlekraftwerk in Indien sind mindestens zehn Menschen ums Leben gekommen und rund 100 weitere verletzt worden. Scheinbar habe sich im Kessel heiße Asche angesammelt, sagte der Geschäftsführer des vom staatlichen Stromversorger NTPC betriebenen Kraftwerks im nordindischen Raebareli, RK Sinha. Das habe vermutlich die Explosion am Mittwoch verursacht. Die meisten Opfer hätten Brandverletzungen erlitten, erklärte Sinha. Die Zahl der Toten werde wahrscheinlich noch steigen.