Indisch-aserbaidschanische Zusammenarbeit erörtert

Baku, 19. Oktober, AZERTAC

Am Dienstag organisierte die indische Botschaft in Aserbaidschan ein Treffen im B2B-Format. Am Treffen, bei dem die indisch-aserbaidschanische Zusammenarbeit eingehend erörtert wurden, nahmen eine indische Wirtschaftsdelegation, bestehend aus vier Unternehmen und etwa 15 Vertretern großer aserbaidschanischer Unternehmen sowie Organisationen für Unterstützung von Unternehmen, einschließlich der Agentur zur Förderung der Export- und Investitionsförderung in Aserbaidschan (AZPROMO), teil.

Laut der Auskunft der indischen Botschaft in Aserbaidschan gegenüber AZERTAC führten die Vertreter der Geschäftskreise der beiden Länder die Mögichkeiten für eine Kooperation im Bereich Bodenplatten.

Der bilaterale Handelsumsatz zwischen Indien und Aserbaidschan stieg in den acht Monaten des laufenden Jahres um 159,5 Prozent auf 1 Milliarde 528 Millionen US-Dollar. Die aserbaidschanischen Exporte nach Indien stiegen um 181,6 Prozent und summierten sich auf 1 Milliarde 378 Millionen US-Dollar. In dieser Zeit war Indien Aserbaidschans viertgrößter Handelspartner und drittgrößter Exportmarkt. Im gleichen Zeitraum stieg der Import Aserbaidschans aus Indien im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum um 50,8 Prozent und belief sich auf 149,8 Millionen Dollar.