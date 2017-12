Indischer Filmschauspieler Dharmendra in Baku

Baku, 26. Dezember, AZERTAC

Am 27. Dezember findet in Baku ein Treffen mit dem Star des indischen Kinos, dem weltberühmten Filmschauspieler Dharmendra statt.

Wie AZERTAC unter Berufung auf Pressedienst der indischen Botschaft in Aserbaidschan berichtete, ist die Veranstaltung dem 25. Jahrestag der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Aserbaidschan und Indien gewidmet. Im Rahmen der Veranstaltung wird auch die Präsentation des Dokumentarfilms “Ambassador of Love“ (Botschafter der Liebe) stattfinden.

Dharmendra (bürgerlicher Name: Dharam Singh Deol) ist ein indischer Filmschauspieler, Produzent, Politiker. Der Inhaber von Padma Bhushano, über die dritte Bedeutung des Bürgerpreises in Indien, sowie mehrere Auszeichnungen für Beiträge im indischen Kino. Der Schauspieler hat in vielen Filmen gespielt, darunter so bekannte wie “Blume und Stein“, “Zita und Gita“‚ ‘Raja Jani“, “Sholay‘, “König des Dschungels“, "Samrat" usw.

1960 hatte er sein Filmdebüt. Dharmendra wurde, auf das weibliche Publikum abzielend, in romantischen Liebhaberrollen besetzt. Ersten Erfolg hatte er in Bimal Roys Bandini (1963) mit Nutan. Später war er in einer Reihe von Filmen an der Seite von Meena Kumari zu sehen. Als seine schauspielerisch gelungenste Leistung gilt seine Rolle in Satyakam (1969) von Hrishikesh Mukherjee.

In den 1970er Jahren verkörperte er mit durchschlagendem Erfolg Pistolenhelden in actionlastigen Unterhaltungsfilmen, die neben den üblichen Tanz- und Musikeinlagen mit viel Humor "gewürzt" waren und deshalb mit dem Begriff "Currywestern" versehen wurden. Dharmendra spielte die Hauptrolle in Sholay - Bollywoods erfolgreichstem Film aller Zeiten - gemeinsam mit Amitabh Bachchan, Sanjeev Kumar und Hema Malini. Mit Malini, die seine zweite Ehefrau wurde, drehte er weitere Filme, darunter die sowjetisch-indische Koproduktion Ali Baba und die 40 Räuber aus dem Jahr 1980, in der er den Ali Baba verkörpert. Ab den 1980er Jahren wurden seine Filme qualitativ immer schwächer.

Obwohl Dharmendra während seiner Karriere keinen Einzelpreis für einen seiner Filme errang, wurde er für das Jahr 1996 mit dem Filmfare Award für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Er wirkte in mehr als 200 Filmen mit.

Dharmendra hat seine beiden Söhne aus erster Ehe, Sunny und Bobby Deol, erfolgreich in Bollywood als Schauspieler etablieren können. Seine Tochter Esha aus der Ehe mit Hema Malini ist seit 2002 ebenfalls Bollywoodschauspielerin. Dharmendra ist politisch für die Bharatiya Janata Party (BJP) aktiv und seit 2004 Parlamentsmitglied.

2012 wurde er mit dem indischen Staatsorden Padma Bhushan ausgezeichnet.