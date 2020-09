Indonesien: Zahl der Corona-Fälle übersteigt 184.000

Tokio, 4. September, AZERTAC

Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Menschen in Indonesien nimmt immer mehr zu, wie das japanische Büro von AZERTAC unter Berufung auf die indonesische Zeitung “The Jakarta Post” mitteilt.

Die bestätigten Fälle des Coronavirus in Indonesien haben in den letzten 24 Stunden um 3.622 zugenommen, was die Gesamtzahl der Infizierte auf 184.278 erhöht.

Nach offiziellen Angaben wurden bisher 132.055 Patienten als geheilt aus den Krankenhäusern nach Hause entlassen. 134 weitere Patienten sind gestorben. Bisher wurden in Indonesien 7.750 Todesfälle registriert.

Indonesien liegt bei der Gesamtzahl der gemeldeten Infektionen auf dem 23. Platz unter 215 Ländern.