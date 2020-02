Indonesischer Volleyballclub “Jakarta“ gedenkt der Opfer des Völkermords von Chodschali

Baku, 26. Februar, AZERTAC

Mitglieder des indonesischen Frauenvolleyballclubs “Jakarta“ haben das Gedenken der Opfer des Völkermords von Chodschali geehrt.

Sie ließen sich gemeinsam fotografieren und teilten dann Fotos in sozialen Netzwerken.

AZERTAC zufolge zogen sich die Mitglieder des Clubs “Jakarta“ mit aserbaidschanischen und indonesischen Flaggen in der Hand die Trikots von ehemaligen Spielerinnen der aserbaidschanischen Nationalmannschaft Natalia Mammadova und Odina Aliyeva an, auf denen in englischer Sprache "Justice for Khojaly" geschrieben worden waren. Damit zeigten sie eine Unterstützung für das aserbaidschanische Volk.