Innerhalb von fünf Monaten mehr als 2,3 Milliarden Manat in Öl- und Gassektor investiert

Baku, 12. Juni, AZERTAC

Innerhalb von fünf Monaten des laufenden Jahres sind 2 Milliarden 301,2 Millionen Manat in den Öl- und Gassektor der aserbaidschanischen Wirtschaft investiert worden. Damit sind die Investitionen im Öl- und Gassektor gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 19,8 Prozent gestiegen.

Das geht aus einem Bericht des statistischen Komitees hervor. Wie es in dem Bericht weiter hieß, wurde innerhalb von fünf Monaten 2020 in den Öl- und Gassektor Waren im Wert von 9 Milliarden 252,4 Millionen Manat produziert. Die Produktion in diesen Branchen der Wirtschaft ging gegenüber dem gleichem Vorjahreszeitraum um 1,1 Prozent zurück. Rund 62% der Industrieprodukte wurden im Erdöl- und Bergbausektor produziert, hieß es weiter.