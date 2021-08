Innerhalb von sieben Monaten 3,2 Milliarden Kubikmeter Erdgas aus Aserbaidschan über TANAP- Pipeline in die Türkei transportiert

Baku, 25. August, AZERTAC

Innerhalb von sieben Monaten des laufenden Jahres 2021wurden 3,2 Milliarden Kubikmeter Erdgas aus Aserbaidschan über die Transanatolische Pipeline (TANAP) in die Türkei transportiert.

Laut der Auskunft des Energieministeriums gegenüber AZERTAC wurden vom 30. Juni 2018 bis jetzt wurden durch die Gasleitung TANAP mehr als 10 Milliarden Kubikmeter Erdgas in die Türkei geliefert.

TANAP ist ein wichtiger Teil des Südlichen Gaskorridors. Das Projekt hat zum Ziel, das Erdgas vom Gasfeld Schah Denis 2 im aserbaidschanischen Sektor des Kaspischen Meeres in die Türkei und dann über die Trans-Adriatische-Pipeline (TAP) nach Europa zu transportieren.

Seit dem 30. Juni 2018 fließt das Erdgas aus Aserbaidschan in die Türkei. Die zweite Phase der 3500 Kilometer langen Gasleitung TANAP, die das Erdgas nach Europa transportieren soll, wurde am 30. November des vorigen Jahres in Betrieb genommen. Die Projektkosten beliefen sich auf 6,5 Milliarden Dollar.

Die Aktionäre sind am TANAP-Projekt so beteiligt: Geschlossene AG "Südlicher Gaskorridor" (51 %), BOTAS (30 %) und BP (12 %), SOCAR-Türkei (7%).