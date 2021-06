Innerhalb von vier Monaten exportiert Aserbaidschan unter EU-Ländern am meisten nach Italien

Baku, 31. Mai, AZERTAC

Aserbaidschan exportierte innerhalb von ersten vier Monaten 2021 unter den EU-Ländern Waren am meisten nach Italien.

Wie das Zollkomitees der Nachrichtenagentur AZERTAC mitteilte, führte Aserbaidschan von Januar bis Mai des laufenden Jahres Waren am meisten nach Italien, in die Türkei und nach Indien aus.

In den ersten drei Monaten des laufenden Jahres führten neben Italien die Türkei und Indien die Liste der wichtigsten Exportländer an. Der Wert der Exporte nach Italien beträgt 2 Milliarden 383,6 Millionen US-Dollar, in die Türkei 1 Milliarde 56,9 Millionen Dollar und nach Indien 349,6 Millionen Dollar.

Italien, die Türkei und Russland gehören zu den wichtigsten Handelsländer von Aserbaidschan. Der Handelsumsatz mit Italien belief sich auf 2 Milliarden 508,6 Millionen US-Dollar, die Türkei auf 1 Milliarde 594,4 Millionen US-Dollar und Russland auf 839,7 Millionen US-Dollar.