Internationale Veranstaltung zum Thema “Untersuchung und Verfolgung von Korruptionsverbrechen“ in Baku

Baku, 25. Oktober, AZERTAC

Am Mittwoch, dem 25. Oktober hat in Baku das 8. Treffen des Korruptionsbekämpfungsnetz für Osteuropa und Zentralasien des Netzes von Rechtsschutzorganen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) zum Thema "Untersuchung und Verfolgung von Korruptionsverbrechen: Beschlagnahme von Erträgen aus Straftaten, Wiederherstellung des Eigentums und Unabhängigkeit der Staatsanwälte“ seine Arbeit begonnen.

Die Veranstaltung findet auf gemeinsame Initiative (OECD) der Staatsanwalt, der Antikorruptionskommission der Republik Aserbaidschanischen und der OECD statt.

Vor Beginn der Veranstaltung besuchten Veranstaltungsteilnehmer die Ehrenallee. Hier ehrten sie das Andenken von Nationalleader des aserbaidschanischen Volkes Heydar Aliyev und legten einen Blumenkranz an seinem Grab. Dann kamen Teilnehmer in der Märtyrerallee an, wo sie das Gedenken derjenigen ehrten, die ihr Leben für die Freiheit und territoriale Integrität Aserbaidschans hingegeben haben. Die Teilnehmer legten einen Blumenkranz an der Gedenkstätte “Ewiges Feuer“ nieder.

Anschließend fand die Eröffnung der internationalen Veranstaltung statt.

An der Veranstaltung nehmen die Leiter der Antikorruptionsbehörden von mehr als 20 Ländern aus der Region Osteuropa und Zentralasien, Ermittler, Staatsanwälte, internationale Experten, die sich auf Korruptionsbekämpfung spezialisiert haben, darunter OECD-Beamte sowie Vertreter der Strafverfolgungsbehörden Aserbaidschans insgesamt mehr als 70 Teilnehmer, teil.

Nach den Eröffnungsreden setzte sich die internationale Veranstaltung mit Anhörungen und Debatten fort.

Im Rahmen der Veranstaltung, die bis zum 27. Oktober dauert, ist die Durchführung der Präsentationen von Experten und die Abhaltung von bilateralen Treffen mit Vertretern mehrerer Länder sowie der Besuch im Bürgerservice “ASAN xidmət” vorgesehen. Darüber hinaus werden Teilnehmer ihre Meinungen über verschiedene Aspekte der Korruptionsbekämpfung, Erfahrungen und Probleme und deren Lösung diskutieren.