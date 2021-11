Internationalen Importmesse Chinas: Besucher zeigen großes Interesse für aserbaidschanische Produkte

Peking, 6. November, AZERTAC

Aserbaidschan nimmt an der 4. Internationalen Importmesse Chinas teil.

Die 300 exportorientierten und wettbewerbsfähigen Produkte wie Granatapfelsaft, Wein und andere alkoholische Getränke, Mineralwässer, Mehl und Süßwaren, Limonade, Rosenöl und andere Produkte von 15 Unternehmen Aserbaidschans werden an einem einzigen nationalen Stand auf der 4. Messe ausgestellt, die vom 5. bis 10. November in Shanghai stattfindet. Es besteht großes Interesse für aserbaidschanische Produkte, berichtete das AZERTAC-Büro in China.

Die Internationale Importmesse Chinas (Englisch: China International Import Expo; kurz CIIE) ist eine Messe, die seit 2018 jährlich in der chinesischen Metropole Shanghai stattfindet. Sie ist die erste Importausstellung auf nationaler Ebene.

Die CIIE wird gemeinsam vom chinesischen Handelsministerium und der Stadtregierung Shanghais veranstaltet.

An der diesjährigen Ausstellung nehmen mehr als 3 000 Unternehmen aus 127 Ländern teil. Die Ausstellungsfläche beträgt 366.000 Quadratmeter.

Hier sei erwähnt, dass Aserbaidschan bereits zum vierten Mal an der CIIE teilnimmt.

Im Rahmen der Messe fand eine Konferenz zur bilateralen Zusammenarbeit zwischen den an der historischen Seidenstrase liegenden Ländern und den lokalen Regierungen statt.

Der Handelsvertreter Aserbaidschans in China Teymur Nadiroglu sprach bei der Konferenz über die bilaterale Zusammenarbeit sowie über den aktuellen Stand und die Entwicklungsperspektiven der Handels- und Wirtschaftsbeziehungen zwischen Aserbaidschan und China.