Internationaler Tag der Minenaufklärung wenden sich aserbaidschanische NGOs an UN-Generalsekretär

Baku, 4. April, AZERTAC

Vertreter von Nichtregierungsorganisationen (NGOs), die in Aserbaidschan tätig sind, wendeten sich anlässlich des Internationalen Tages der Aufklärung über die Minengefahren und der Unterstützung bei der Minenräumung am 4. April an den UN-Generalsekretär Antonio Guterres, wie AZERTAC berichtete.

Im Appell wird der Generalsekretär darauf aufmerksam gemacht, dass die von Armenien in den besetzten Gebieten Aserbaidschans vergrabenen Landminen bis heute eine große Bedrohung für das Leben der Zivilbevölkerung darstellt. Vertreter von Nichtregierungsorganisationen weisen in ihrem Appell darauf hin, dass im Laufe von 30 Jahren 3368 aserbaidschanische Bürgerinnen und Bürger Landminen zum Opfer gefallen sind. Sie betonen, dass seit Ende des Vaterländischen Krieges am 10. November 2020 501aserbaidschanische Staatsbürger durch Minenexplosionen getötet, 238 weitere schwer verletzt worden sind.

“Ende Mai 2023 wird die zweite Internationale Konferenz zur Minenräumung abgehalten. Dies ist ein Teil von Aserbaidschans Bemühungen zur Erreichung der Ziele für nachhaltige Entwicklung in Richtung der Minenräumung. Wir glauben an ein großes Potenzial der humanitären Minenräumung im Friedensprozess.

Wir zählen auf Ihre wertvolle Partnerschaft bei der Unterstützung unserer Bemühungen. Diese Unterstützung ist entscheidend für unser gemeinsames Ziel einer von Minen geräumten Welt.