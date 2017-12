Internationales Medien-Trainingsprogramm in Antalya: AZERTAC präsentiert Videoaufnahmen über April-Gefechte

Antalya, 11. Dezember, AZERTAC

In der türkischen Stadt Antalya läuft das Internationales Medientrainingsprogramm (UMEP) nun weiter. Im Rahmen des Programms, an dem 162 Journalisten aus 70 Ländern teilnehmen, hat AZERTAC Videoaufnahmen über die April-Gefechte präsentiert. Diese Aufnahmen, die bei diesen schweren Gefechten im April 2106 gemacht sind, zeigen den Beschuss der aserbaidschanischen Zivilisten und der an der Frontlinie liegenden Dörfer Gapanly, Duyrarli im Rayon Terter und in anderen Regionen von Aserbaidschan durch die Armenier. Das Video wurde den Teilnehmern mit Titeln in den aserbaidschanischen und englischen Sprachen präsentiert.

Bei den Diskussionen wurden die Medienvertreter über den armenisch-aserbaidschanischen Konflikt um die Region Berg-Karabach informiert. Es wurde festgestellt, dass AZERTAC derzeit den Weltkongresses der Nachrichtenagenturen, die ОАNА (Organisation der Asien-Pazifischen Nachrichtenagenturen) präsidiert. AZERTAC ist einer der Co-Gründer und Mitglied der Assoziation der Nationalen Informationsagenturen für GUS-Staaten- ANIA, der ТКА (Gemeinschaft der turksprachigen Nachrichtenagenturen) und der BSANNA (Assoziation der Nationalen Informationsagenturen von SMWK-Mitgliedsstaaten (Schwarzmeer-Wirtschaftskooperation) und verbreitet Informationen in 7 Sprachen und Videos in 5 Sprachen.