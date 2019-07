Internationales Musikfestival "Jara-2019” abgeschlossen

Baku, 29. Juli, AZERTAC

Das Internationale Musikfestivals "Jara-2019" (Hitze) gastiere zum vierten Mal in der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku. Im Erholungszentrum "Sea Breeze Resort" am Kaspischen Meer wurde das Pop-Festival, das vier Tage dauerte, schon abgeschlossen. Mehr als 200 Stars nahmen am Festival teil.

Am viertägigen Festival traten prominente aserbaidschanische und russische, weltberühmte Pop-Stars wie Emin Aghalarov, Filip Kirkorov, A'Studio, Vera Breschnewa, Bosson, Rita Dakota, Dmitry Matatov, Mozgi, Nikolay Baskov, Kristina Orbakayte, Burito, Elina Chaga, Zivert, Aleksandr Panayotov, Slava, Grigory Leps, Ani Lopak, Lolita, Sergey Lazarev, Albina Janabaeva, Maks Barskikh, Artik & Asti, Olga Buzova, Alessandro Safina, Misha Romanova, Chingiz Mustafayev, MONATIK, Zulfiya Khanbabayeva, Vremya & Steklo, Leonid Agutin, Valeriya, The Jigits, Aleksandr Panayotov, Aleksey Chumakov, Anshelika Warum, Anna Sedokova, Anya Shulgina, Wladimir Presnyakov, Glyuk'oza, Danil Buranov, Jasmin, Irina Dubtsova, Natali, Natalya Podolskaya, Stas Pyekha, Yulianna Karaulova, Yuliya Kovalchuk, Dan Balan, Jah Khalib, Doni, Timati, Nazima, Monatik, Aleks Malinovski, Aleksandros Tsopozidis, CYGO, MOT, JONY, TERNOVOY, TEREZA, MOLLY, Lyubov Uspenskaya, Rasa, Kosmos Girls, Loboda, HammAli i Navai, Aleksey Chumakov, Band'Eros, Djigan, Asammuell, Babek Mammadrzayev, Samra, Fika, Isayya, Faig, Rauf, ZOMB, Irina Dubtsova, Karina Khvoynitskaya, Kravts, Lolita, Mari Kraymbreri, Nastasya Samburskaya, Timur Rodrigez, Yulianna Karaulova, Elman, Andro, Gemini, Alessandra, Serebro und andere auf, wie AZERTAC berichtete.

Berühmte Pop-Musiker boten die Hits von ihrem Repertoire dar. Darüber hinaus gab die Grupe “Leningrad“ ein Konzert.

In der letzten Nacht des Festivals traten weltberühmte Pop-Stars auf. Über dies wurden choreografische Szenen, verschiedene Dekorationen, Licht- und Lasershows präsentiert.

Die Organisatoren des Festivals waren Emin Agalarov, der Verdiente Künstler der Russischen Föderation Grigory Leps und der Gründer von "Russkoje Radio" und dem Preis "Goldenes Grammofon" Sergei Kozhevnikov.