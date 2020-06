Baku, 10. Juni, AZERTAC

Am 10. Juni ist Muschfig Mammadli, Leiter der Arbeitsgruppe für interparlamentarische Beziehungen zu Brasilien in einem Videokonferenzformat mit den Leitern der brasilianisch-aserbaidschanischen interparlamentarischen Freundschaftsgruppen in der Abgeordnetenkammer und des Senats des Nationalkongresses der Föderativen Republik Brasilien zusammengetroffen, wie die Abteilung für Presse und Öffentlichkeitsarbeit des aserbaidschanischen Parlaments gegenüber AZERTAC mitteilte.

Bei einem online stattgefundenen Treffen wurden interparlamentarische Beziehungen zwischen Brasilien und Aserbaidschan erörtert.

Die Seiten wiesen darauf hin, dass die gegenseitigen Besuche nach der Post-Corona-Zeit zur Ausweitung dieser Beziehungen beitragen würden.

Beim Gespräch ging es auch um drastische Maßnahmen zum Kampf gegen Covid-19 in Aserbaidschan.