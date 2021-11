Interview von Präsident Ilham Aliyev für Fernsehsender “Russia-1” VIDEO

Baku, 29. November, AZERTAC

Am Montag, dem 29. November hat der aserbaidschanische Präsident Ilham Aliyev dem russischen Fernsehsender “Russia-1” ein Interview gegeben, wie AZERTAC berichtete.

Am 28. November wurde in der Sendung “Kreml. Putin. Moskau“ im russischen Fernsehsender “Russia-1“ wurde ein Interview des Präsidenten der Republik Aserbaidschan Ilham Aliyev für diese Sendung auf dem Flughafen Sotschi ausgestrahlt, als er zu einem Arbeitsbesuch in Russland weilte.

AZERTAC präsentiert dieses Interview

Präsident Ilham Aliyev: Wir schätzen es in Aserbaidschan sehr positiv ein. Das habe ich heute bei meinem Treffen mit dem Präsidenten Russlands gesagt. Russland spielt eine sehr wichtige Rolle bei der Normalisierung der Beziehungen zwischen Armenien und Aserbaidschan. In der gemeinsamen Erklärung, die wir am Ende des Treffens über Wiedereröffnung der Verkehrsverbindung sowie über die Schritte zur Vorbereitung der Kommission auf den Prozess für Grenzdelimitation verabschiedet haben, geht es genau darum: Dies sind alles Themen, die Aserbaidschan wiederholt vorgebracht und Russland immer unterstützt hat. In diesem Sinne ist auch das heutige Treffen von Bedeutung.