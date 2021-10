Baku, 27. Oktober, AZERTAC

Am Mittwoch, dem 27. Oktober hat der aserbaidschanische Investitions- und Kulturgipfel in Baku seine Arbeit begonnen. Als Veranstalter treten die Wirtschafts- und Kulturministerien, Agentur für die Entwicklung des klein -und mittelständischen Unternehmertums in Aserbaidschan und das Jugendforum der Organisation für Islamische Zusammenarbeit auf.

Der Zweck des dreitägigen Gipfels besteht darin, jungen Menschen Gelegenheit zu bieten. Im Rahmen des Gipfels wird eine Ausstellung veranstaltet, in der rund 50 Startups und ein Förderprogramm für Startups präsentiert werden. Diese Startups umfassen die Bereiche wie Lebensmittel, Landwirtschaft, grüne Wirtschaft, Finanztechnologie, Spiele und Online-Anwendungen, Umwelt, erneuerbare Energien, intelligente Technologien, Luftverkehr, Logistik und andere Sektoren.

Am Gipfel nehmen Regierungsvertreter, Geschäftsleute, Investoren, Vertreter von Jugendorganisationen, internationalen Organisationen und dem diplomatischen Korps der Mitgliedsländer der Organisation für Islamische Zusammenarbeit teil. Im Rahmen des Gipfeltreffen sind verschiedene Podiumsdiskussionen, Präsentationen, bilaterale Treffen, Präsentationen über spezielles Programm für Startups, kulturelle und andere Veranstaltungen vorgesehen.