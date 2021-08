Irakische Delegation wird über Investitionsklima in Aserbaidschan informiert

Baku, 10. August, AZERTAC

Eine Delegation unter der Leitung des zu einem offiziellen Besuch in Aserbaidschan weilenden irakischen Kommunikationsministers Arkan Shahab Ahmed al-Shaibani, besuchte einen Technopark in der drittgrößten aserbaidschanischen Stadt Sumgayit.

Die irakische Delegation um den stellvertretenden irakischen Minister für Bau und Stadtentwicklung Yilmaz Shahbaz Abbas wurde von einer Delegation unter Leitung des stellvertretenden Wirtschaftsministers von Aserbaidschan Niyazi Safarov und des Generaldirektors des Sumgayit Technoparks Ruslan Aghabeyli begrüßt. Die irakischen Gäste besichtigten hier ein Kabelwerk. Man informierte irakische Delegationsmitglieder über die im Werk hergestellten Kabel und Elektrogeräte. Man teilte ihnen mit, dass die Produkte des Werks in mehrere Länder, darunter auch nach Russland, Kasachstan, in die Ukraine, nach Georgien und in die Türkei, exportiert werden.

Anschließend traf die irakische Delegation mit Vertretern des Wirtschaftsministeriums, des Ministeriums für Verkehr, Kommunikation und Hochtechnologie von Aserbaidschan, der Sumgayit Chemieindustrie- und Technologieparks zusammen. Bei den Treffen wurde die irakische Delegation ausführlich über das Investitionsklima in Aserbaidschan, die Arbeiten, die in Richtung der Entwicklung des Nicht-Öl-Sektors durchgeführt werden, sowie über eine breite Palette von Produkten und Exportmöglichkeiten des Sumgayit Technoparks informiert.