Irakische Einheiten marschieren in Al-Qaim ein

Baku, 3. November, AZERTAC

Die irakische Armee ist in die Stadt Al-Qaim vorgerückt, die letzte Hochburg der Terrormiliz DAESH, wie AZERTAC unter Berufung auf die türkische Nachrichtenagentur Anadolu berichtet. Die irakischen Einheiten marschierten über drei Dörfer in die Stadt ein, die an der syrischen Grenze am Euphrat liegt, und werden von sunnitischen Stammen und Kampfflugzeugen der internationalen Koalitionskräfte unterstützt.

Mit der Einnahme von Al-Qaim wird die Herrschaft der DAESH im Irak ein Ende gesetzt werden.

Der irakische Ministerpräsident Haidar Al-Abadi hatte am 26. Oktober Operationen in Al-Qaim und Rawa angekündigt.

Derweil hat das syrische Regime die Kontrolle über die Stadt Deir ez-Zor übernommen. Die Gefechte in der Stadt seien beendet und es werde mit den Säuberungsarbeiten begonnen werden. Die Stadt konnte in drei Monaten von der DAESH befreit werden.