Irakli Garibashvili: Georgiens Beziehungen zu Aserbaidschan, der Türkei und anderen Ländern sind auf sehr hohem Niveau

Tbilisi, 10. August AZERTAC

Georgien sollte die erfolgreiche Nachbarschaftspolitik in seiner Außenpolitik priorisieren.

Das erklärte der georgische Regierungschef, Irakli Garibaschwili, während der Präsentation eines zehnjährigen Aktionsplans des Außenministeriums von Georgien, berichtete AZERTAC.

Der Premierminister betonte zudem, dass die Beziehungen Georgiens zu Aserbaidschan, der Türkei und anderen Ländern auf einem sehr hohen Niveau seien.

“Georgien muss einer der Hauptinitiatoren eines dauerhaften Friedens in der Region sein. Das kann eine solide Grundlage für die zukünftige Entwicklung sein. Die Plattform, die wir den Nachbarländern vorschlagen, sollte entwickelt werden, und wir müssen in dieser Richtung aktiver sollen", so Garibaschwili.