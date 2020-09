Iran: 101 Corona-Todesfälle in 24 Stunden

Teheran, 1. September, AZERTAC

Die Zahl der Infektionen und Tote im Iran geht allmählich weiter zurück.

Nach dem Stand vom 1. September seien in den vergangenen 24 Stunden seien im Iran 1682 neue Fälle registriert worden, was die Gesamtzahl der bisher bestätigten Infektionen auf 376.894 erhöht. 101 Corona-Patienten seien an der Lungenkrankheit gestorben, womit die Gesamtzahl der Todesopfer auf 21.672 steigt, wie das iranische Büro von AZERTAC auf das Gesundheitsministerium dieses Landes mitteilt.

Die Zahl der Patienten, die sich bisher von COVID-19 erholt haben, sei auf 325.124 gestiegen. Mehr als 3 Tausend Patienten befinden sich derzeit in einem schweren Zustand, hieß es im Bericht weiter.