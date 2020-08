Iran: 216 Corona-Tote in 24 Stunden

Teheran, 1. August, AZERTAC

Am vergangenen Tag seien 216 Menschen im Iran an COCID-19 gestorben, was die Gesamtzahl der Todesfälle auf 16.982 erhöht. Das teilte Sima Sadat Lari, Sprecherin des iranischen Gesundheitsministeriums am Samstag mit.

Ihr zufolge seien seit gestern 2548 neue Fälle im Land festgestellt worden. Die Gesamtzahl der Infektionen im Land liegt bei rund 306.752. Bisher erholten sich insgesamt 263.114 Menschen von der Krankheit.

4011 Patienten befinden sich momentan in einem kritischen Zustand, so Frau Sima Sadat Lari.