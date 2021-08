Iran: Erdbeben in Süd-Chorasan

Baku, 24. August, AZERTAC

Ein Erdbeben der Stärke 4,1 auf der Richterskala hat die iranische Provinz Süd-Chorasan erschüttert, wie das iranische Büro von AZERTAC unter Berufung auf das Seismologische Zentrum der Universität Teheran mitteilte.

Das Beben ereignete sich am Dienstag, dem 24. August, in den frühen Morgenstunden um 07:05 Uhr in einer Tiefe von 11 km unter dem Epizentrum. Es gibt noch keine Berichte über Schäden und Verletzte.