Iran: Tochter von Ex-Präsident Rafsanjani offenbar zu fünf Jahren Haft verurteilt

Baku, 10. Januar, AZERTAC

Die Tochter des früheren iranischen Präsidenten Ali Akbar Hashemi Rafsanjani, Faezeh Hashemi, ist offenbar in Iran verurteilt worden: Wegen “Propaganda“ gegen die Islamische Republik und Vergehen gegen die nationale Sicherheit müsse die Frauenrechtlerin fünf Jahre in Haft. Das teilte ihre Anwältin Neda Schams mit, wie AZERTAC unter Berufung auf die russische Nachrichtenagentur TASS berichtetet.

Schams kündigte zugleich an, gegen das Urteil in Berufung zu geh Faezeh Hashemi war Ende September in der Hauptstadt Teheran festgenommen worden. Ihr wurde vorgeworfen, zur Teilnahme an den regierungskritischen Protesten aufgerufen zu haben.