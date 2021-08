Iran: Zahl der Corona -Tote überschreitet 96.000

Teheran, 12. August, AZERTAC

Im Iran sind seit Beginn der Coronapandemie 96 215 Menschen an oder mit dem Coronavirus gestorben.

Im Nachbarland wurden in den vergangenen 24 Stunden 39 049 neue Corona-Fälle registriert, was die Gesamtzahl der bisher bestätigten Infektionen auf 4 320 266 erhöht, teilte das iranische Büro von AZERATAC unter Berufung auf das Gesundheitsministerium im Iran mit.

568 Personen seien in den letzten 24 Stunden an der Lungenkrankheit gestorben, womit die Gesamtzahl der Todesopfer auf 96 215 steigt. Die Zahl der Patienten, die sich bisher von COVID-19 “erholt“ hatten, erreichte 3 647 016. 7048 Corona-Patienten befinden sich in einem sehr kritischen Zustand, hieß es.

Angesichts der raschen Ausbreitung des Coronavirus im Iran wies der Oberste Führer Ali Khamenei die Regierung an, dringende Maßnahmen zu ergreifen.