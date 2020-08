Iran meldet 169 Corona-Toten in 24 Stunden

Teheran, 14. August, AZERTAC

Im Iran, der eines von Ländern ist, die besonders stark von der Coronavirus-Pandemie betroffen sind, seien in den vergangenen 24 Stunden 2501 neue Fälle registriert worden, was die Gesamtzahl der bisher bestätigten Infektionen auf 338.825 erhöht. 169 Patienten seien an der Lungenkrankheit gestorben, womit die Gesamtzahl der Todesopfer auf 19.331 steigt, wie AZERTAC unter Berufung auf das iranische Gesundheitsministerium mitteilt.

Die Zahl der Patienten, die sich bisher von Covid-19 erholt hatten, erreichte nach dem Stand vom 14 August bereits 293.811. Rund 3956 Patienten befinden sich in einem kritischen Zustand.

12 Provinzen, einschließlich Teheran gehören zum Sperrgebiet, der Roten Zone. Da das Tragen von Schutzmaske eine Pflicht gilt, werden im Iran täglich 11 Millionen medizinische Masken hergestellt. Rund 13.000 Krankenhausbetten wurden aufgrund der Verbesserung der Situation leergeräumt, hieß es im Bericht weiter.