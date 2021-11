Iran unterstützt Initiative zur Entwicklung einer Plattform für Zusammenarbeit im 3 + 3-Format

Teheran, 24. November, AZERTAC

Das offizielle Teheran unterstützt die Initiative zur Entwicklung einer Plattform für Zusammenarbeit im 3 + 3-Format und ist bereit, sich an diesem Format zu beteiligen.

AZERTAC zufolge erklärte dies der iranische Botschafter in der Türkei, Mohammad Farazmand.

Die gemeinsame Zusammenarbeit der südkaukasischen Republiken- Aserbaidschan, Georgien, Armenien und des Iran, der Türkei und Russlands, die in der Region Interesse verfolgen, kann zu sehr guten Ergebnissen führen, fügte er hinzu.

Die Zusammenarbeit zwischen den Ländern der Region in diesem Format würden die Behebung von Streitigkeiten ermöglichen und künftige Konflikte in der Region verhindern, so Mohammad Farazmand.