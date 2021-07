Iranische Investoren an Projekten in Aserbaidschan interessiert

Baku, 7. Juli, AZERTAC

Eine Delegation unter der Leitung von dem stellvertretenden Gouverneur der Provinz Ost-Aserbaidschan (Tabris) der Islamischen Republik, Iran Ali Jahangiri, ist bei einem Besuch in Aserbaidschan in der Agentur für die Entwicklung des klein -und mittelständischen Unternehmertums in Aserbaidschan (KOBIA) gewesen.

AZERTAC zufolge führten die Seiten bei einem Treffen in der Agentur einen Meinungsaustausch über den Ausbau der Geschäfts- und Handelsbeziehungen und der Zusammenarbeit im Bereich des klein -und mittelständischen Unternehmertums.

Der Vorstandsvorsitzende der Agentur, Orkhan Mammadov, informierte iranische Gäste über die Tätigkeit von KOBIA, die Unterstützung für klein -und mittelständische Unternehmer in Aserbaidschan sowie über die Möglichkeiten für eine Zusammenarbeit mit ausländischen Partnern. Es wurde festgestellt, dass die Agentur die Investitionen iranischer Investoren in eine Reihe von Projekten der klein -und mittelständischen Unternehmerschaft in Aserbaidschan unterstützen und die Aufnahme der Kooperationsbeziehungen zwischen den Geschäftskreisen der beiden Länder fördern kann.

Ali Jahangiri sagte seinerseits, dass iranische Geschäftsleute an der Beteiligung an Investitionsprojekten in Aserbaidschan interessiert sei, und äußerte seine Meinung über die Teilnahme an den Ausstellungen, die in beiden Ländern veranstaltet werden.