Iranische Parlamentsdelegation zu Besuch in Aserbaidschan

Baku, 16. Mai, AZERTAC

Eine iranische Parlamentsdelegation ist am Montag, dem 16. Mai zu einem Besuch in Aserbaidschan eingetroffen, um an der 3. Generalkonferenz der Parlamentarischen Versammlung der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit (ECO PA) teilzunehmen, wie AZERTAC berichtete.

Die iranische Parlamentsdelegation wurden im Flughafen vom Vorsitzenden des parlamentarischen Komitees für Verteidigung, Sicherheit und Korruptionsbekämpfung, Ziyafat Asgarov, dem iranischen Botschafter in Aserbaidschan, Seyed Abbas Mousavi, und anderen Amtspersonen begrüßt.