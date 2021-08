Iranischem Botschafter in Aserbaidschan Note überreicht

Baku, 11. August, AZERTAC

Wie das aserbaidschanische Außenministerium mitteilte, wurde der iranische Botschafter in Aserbaidschan am Mittwoch, dem 11. August ins Ministerium eingeladen und ihm eine Note überreicht.

Bei dem Treffen wurde der Botschafter auf eine illegale Einfahrt verschiedener Fahrzeuge und Lastwagen aus dem befreundeten Iran nach Karabach aufmerksam gemacht.

In diesem Zusammenhang überreichte man dem iranischen Diplomaten eine Note, in der die Unzufriedenheit der aserbaidschanischen Seite mit der ständigen Einfahrt verschiedener Fahrzeuge aus dem Iran in die aserbaidschanische Region Karabach ohne Erlaubnis des offiziellen Baku geäußert wurde.

Man setzte den Botschafter ins Bilde, dass die aserbaidschanische Seite ihre Unzufriedenheit der iranischen Seite vor einiger Zeit mündlich geäußert hatte.

Bei dem Treffen wurde hervorgehoben, dass die neue iranische Regierung praktische Schritte unternehmen wird, damit solche Fälle, die dem Geist einer engen Freundschaft und Partnerschaft zwischen den beiden Ländern widersprechen, nicht mehr vorkommen.