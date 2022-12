Iranischer Botschaft in Aserbaidschan Verbalnote überreicht

Baku, 3. Dezember, AZERTAC

Die Einreise in die Gebiete der Republik Aserbaidschan ohne eine entsprechende aserbaidschanische Erlaubnis stellt nach aserbaidschanischem Recht bisher einen Straftatbestand dar. Die aserbaidschanische Regierung verbietet den Zugang zu den Territorien ohne ihre ausdrückliche Genehmigung.

Für jede Einreise in die Gebiete der Republik Aserbaidschan ist eine ausdrückliche Genehmigung der aserbaidschanischen Regierung erforderlich.

Das sagte Aykhan Hajizade, Pressesprecher des Ministeriums für Auswärtige Angelegenheiten, als Antwort auf die Frage lokaler Medienvertreter zu dem entsprechenden Thema.

Was die Nachrichten über illegale Einreisen von Bürgern der Islamischen Republik Iran in die aserbaidschanischen Gebiete betrifft, sagte er, dass der Botschaft der Islamischen Republik Iran in der Republik Aserbaidschan eine entsprechende Verbalnote überreicht wurde, um eine Klarheit für Informationen über diese illegalen Einreisen zu schaffen.

Wir warten derzeit auf ihre Antwort der iranischen Seite, so Aykhan Hajizade.