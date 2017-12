Irans Außenminister Mohammad Javad Zarif: Das Dreier-Treffen hat sehr große Bedeutung

Baku, 20. Dezember, AZERTAC

Das Format des Dreier-Treffens hat sowohl für unsere Länder als auch für die gesamte Region eine sehr große Bedeutung.

Das sagte der iranische Außenminister Mohammad Javad Zarif auf einer gemeinsamen Pressekonferenz über die Ergebnisse des fünften Dreier-Treffens der Außenminister Aserbaidschans, Irans und der Türkei am 20. Dezember in Baku.

Der iranische Minister wies darauf hin, dass beim nächsten Dreier-Treffen in der aserbaidschanischen Hauptstadt Fragen in Transit-, Energie- und Tourismusbereichen zwischen den drei Nachbarländern diskutiert wurden. Es wurde eine Einigung erreicht, um die Zusammenarbeit im Privatsektor auszuweiten, so Mohammad Javad Zarif.