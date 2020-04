Irans Präsident Rohani telefoniert mit Präsident Ilham Aliyev

Am 20. April hat der Präsident der Islamischen Republik Iran, Hassan Rohani, mit dem Präsidenten der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, telefoniert.

Präsident Ilham Aliyev und Präsident Hassan Rohani gratulierten einander zum Kommen des Ramadans und baten darum, unseren Völkern ihre besten Wünsche zu übermitteln.

Die Staatsoberhäupter betonten die erfolgreiche Entwicklung der bilateralen freundschaftlichen und brüderlichen Beziehungen und zeigten sich zuversichtlich, dass diese Beziehungen sich weiter verstärken werden.

Beim Telefonat diskutierten die Präsidenten die Maßnahmen, die in den beiden Ländern zur Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie getroffen werden. Gleichzeitig äußerten die Seiten sich zufrieden über die erfolgreiche Fortsetzung der Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern im Bereich Transit, Transport, einschließlich des Güterverkehrs durch den internationalen Nord-Süd-Verkehrskorridor in Zeiten Coronavirus und tauschten sich über die Aussichten für die Zusammenarbeit in diesen Bereichen aus.