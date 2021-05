Islamische Entwicklungsbank investiert bisher 1 Milliarde US-Dollar in Aserbaidschan

Baku, 27. Mai, AZERTAC

Der Wirtschaftsminister Mikayil Jabbarov hielt ein Online-Treffen mit dem Leiter der Gruppe der Islamischen Entwicklungsbank (IDB), Bandar Hajjar, ab.

Laut der Auskunft des Pressedienstes des Ministeriums gegenüber AZERTAC betonte Minister Jabbarov bei dem Treffen die Bedeutung der Beziehungen Aserbaidschans zur Islamischen Entwicklungsbank sowie zu den Institutionen, die zur IDB-Gruppe gehören. Der Minister äußerte sich lobend über die Unterstützung der Bank für die Entwicklung des Privatsektors. Der aserbaidschanische Wirtschaftsminister erinnerte daran, dass die IDB bisher rund 1 Milliarde US-Dollar in 18 Projekte in der aserbaidschanischen Wirtschaft investiert hat. 17 von diesen Projekten in den Bereichen Landwirtschaft, Soziales, Wasserversorgung und in anderen Sektoren sind bereits abgeschlossen, und die Verwirklichung eines weiteren Projekts setzt sich fort. Der Wirtschaftsminister wies darauf hin, Aserbaidschan sei an der Ausweitung der Beziehungen zur IDB interessiert. Er teilte seine Ansichten über die Möglichkeiten für die Zusammenarbeit bei der Wiederherstellung der von der armenischen Besatzung befreiten Gebiete Aserbaidschans und hob die Bedeutung der Umsetzung der Konzepte "Smart Village" und "Smart City" in diesen Gebieten und der Unterstützung von Projekten zum Aufbau einer nachhaltigen Infrastruktur in jenen Regionen hervor.

Bandar Hajjar sagte seinerseits, dass die IDB die in Aserbaidschan durchgeführten Wirtschaftsreformen unterstützt, und teilte seine Ansichten über die Möglichkeiten für die Ausweitung der Beziehungen. Er sagte, dass die IDB auch weiterhin aktiv an Projekten in Aserbaidschan teilnehmen wird.

Die Seiten diskutierten die weitere Stärkung der Partnerschaft in den Bereichen Wirtschaft und Finanzen, den Ausbau der Zusammenarbeit in vorrangigen Bereichen und andere Fragen von beiderseitigem Interesse.