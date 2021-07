Israelische und aserbaidschanische Unternehmen unterzeichnen Absichtserklärung

Baku, 30. Juli, AZERTAC

Das israelische Unternehmen “OurCrowd“ und die aserbaidschanischen Investmentgesellschaften haben eine Absichtserklärung unterzeichnet.

Das teilte der aserbaidschanische Wirtschaftsminister Mikayil Jabbarov, wie AZERTAC berichtete.

“Laut Memorandum of Understanding werden Investitionen in Startup-Projekte getätigt werden. Darüber hinaus werden die Erfahrungen führender israelischer Unternehmen in Aserbaidschan zunutze gemacht werden. Die Zusammenarbeit im neuen Bereich wird zum Schutz eines innovativen Ökosystems in Aserbaidschan beitragen“, so Minister Jabbarov.