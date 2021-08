Israels Botschafter zu Besuch in Nachitschewan

Nachitschewan, 12. August, AZERTAC

Der Vorsitzende der Obersten Versammlung der Autonomen Republik Nachitschewan Vasif Talibov traf sich mit dem außerordentlichen und bevollmächtigten Botschafter Israels in Aserbaidschan George Dick zusammen.

Laut der Auskunft des Pressedienstes der Obersten Versammlung der Autonomen Republik Nachitschewan gegenüber AZERTAC sprach der Vasif Talibov bei dem Treffen über die Beziehungen zwischen den beiden Ländern und betonte die Rolle der israelischen Botschaft in Aserbaidschan bei der Entwicklung der Beziehungen zwischen den beiden Ländern. Er verwies darauf, dass die autonome Republik seit vielen Jahren in einem Blockadezustand liegt. Der Vorsitzende der Obersten Versammlung der Autonomen Republik zeigte zuversichtlich, dass sich die Beziehungen nach der Wiederherstellung der Kommunikation in den Bereichen Bildung, Gesundheit, Tourismus, Landwirtschaft und Anwendung neuer Technologien ausweiten werden.

Botschafter George Dick dankte für einen herzlichen Empfang und wies auf die Bedeutung seines Besuchs in der Autonomen Republik Nachitschewan hin. Der israelische Diplomat sprach das multikulturelle und tolerante Umfeld in Aserbaidschan an und sagte, dass die Beziehungen auch weiterhin gestärkt werden.

Die Seiten tauschten sich über Fragen von gemeinsamem Interesse aus.