Istanbul: Bald werden umweltfreundliche Seetaxis in Betrieb genommen

Istanbul, 25. September, AZERTAC

Von heute an werden die in der Werft Haliç produzierten Seetaxis in Betrieb genommen, wie das türkische Büro von AZERTAC mitteilte.

Die umweltfreundlichen Fahrzeuge der neuen Generation wurden speziell für Behinderte, Familien mit Kinderwagen und Radfahrer entwickelt. Die Fahrpreise der über die mobile App zu erreichenden Taxis werden bei UKOME ermittelt. Nach sechs Monaten wird das Minibus-Taximodell übernommen.

Seetaxis, deren Produktion im Januar begann und von Ekrem İmamoğlu, dem Bürgermeister der Stadtgemeinde Istanbul, der Öffentlichkeit vorgestellt wurden, bestanden die Testfahrt erfolgreich.