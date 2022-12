Istanbul ist immer eine Reise wert

Baku, 22. Dezember, AZERTAC

Die Türkei steckt voller Schönheit, Küche und Abenteuer. Jede Stadt hat eine einzigartige Geschichte zu erzählen. Die historischen Strukturen, antiken Stätten, Moscheen, Kirchen, die Natur und die Küche werden Sie in faszinieren!

Istanbul ist die einzige Stadt der Welt, die sich über zwei Kontinente erstreckt. Sie bietet eine traumhafte Lage am Bosporus. Dazu genießt du fast in der gesamten Stadt einen herrlichen Ausblick auf das Wasser und aufregende Gegensätze zwischen dem europäischen und asiatischen Leben.

Doch in Istanbul unterscheiden sich nicht nur die Mentalitäten je nach Stadtteil, auch das gesamte Stadtbild wandelt sich. Eine solch faszinierende Reise durch verschiedene Kulturen kannst du in keiner anderen Stadt der Welt miterleben.

Moscheen direkt neben Kirchen, ein altes Teehaus neben einem Fast Food Laden. Das klingt nach krassen Gegensätzen, ist in Istanbul aber die Regel und nicht die Ausnahme. Gerade deshalb ist Istanbul auch ideal für alle, die einen ersten Eindruck des Orients bekommen wollen, ohne gleich einen Kulturschock zu bekommen.

Doch die Geschichte ist nur ein Grund, um den Topkapi Palast zu besuchen. Die Architektur und Weitläufigkeit der Palastanlage macht den Tokpaki Palast zu einem Touristenziel erster Güte. Wenn du das eindrucksvolle Bauwerk bestaunst, wirst du kaum glauben, dass es bereits im 15. Jahrhundert errichtet wurde!

Der Palast selbst ist allerdings nur ein Highlight. Durch die Lage direkt am Bosporus genießt du auch einen brillanten Ausblick über Istanbul und kannst gleichzeitig durch die weitläufigen Gärten des Palastes streifen. Ein einmaliges Erlebnis!

Es gibt wenige aufregendere und außergewöhnlichere Einkaufs-Erlebnisse, als im traumhaften Großen Basar mit den Händlern zu feilschen. Außerdem ist der Basar einer der größten historischen, überdachten Märkte der Welt.

Der große Basar wurde bereits im 15. Jahrhundert angelegt und war teilweise als eine Schatzkammer geplant. Das wirst du auch daran sehen, dass die prachtvolle Architektur für einen Markt eigentlich viel zu überladen wirkt. Den großen Basar in Istanbul macht aber genau das besonders!

Der Ausblick vom Galataturm auf Istanbul allein ist eigentlich einen Besuch wert. Wenn du den Ausblick vom Topkapi Palast gemocht hast, wirst du den vom Galataturm lieben. Einen so prachtvollen Ausblick auf die verschiedenen Kuppeln und den Bosporus im Hintergrund gibt es sonst nirgendwo in Istanbul.

Der Galataturm stammt ursprünglich aus dem 14. Jahrhundert und hieß einst Christus-Turm. Trotz mehrfacher Zerstörungen über die Jahrhunderte, hat der Turm sein historisches Äußeres bewahrt. Gerade die Lage inmitten alter Gebäude macht den Galataturm besonders.

Wenn du die türkische Kultur im wahrsten Sinne des Wortes “hautnah” miterleben willst, ist ein Besuch in einem Hamam Pflicht. Die türkische Badekultur ist einzigartig und geht über das deutsche “Dampfbad” weit hinaus.

Ein türkisches Bad besteht gewöhnlich aus zahlreichen verschiedenen Kammern, in denen es unterschiedlich warm ist. In den meisten Bereichen ist es zwar sehr angenehm warm, aber nicht so heiß, dass du schwitzen wirst.