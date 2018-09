Italien: Mehre Spiele ausgesetzt

Baku, 18. September, AZERTAC

Im italienischen Fußball herrscht in den unteren Ligen Chaos. Sechs Meisterschaftsspiele der Serie B und weitere sechs der Serie C sind am Dienstag zunächst ausgesetzt worden.

Es wird auf eine Entscheidung des sogenannten Garantiekollegiums von Italiens Olympischem Komitee CONI gewartet, das die Einsprüche einiger Klubs gegen ihren Ausschluss aus den Ligen prüfen muss.

Die Vereine hatten die finanziellen Auflagen für die Saison nicht erfüllt. Sie haben sich auch einem Verwaltungsgericht in Rom gewendet, das am 9. Oktober beschließen wird, ob die Klubs in die Saison starten dürfen oder nicht.

Das Garantiekollegium hatte bereits vergangene Woche entschieden, dass in der Serie B nur 19 statt 22 Teams mitspielen dürfen, wie bereits im August der Sonderkommissar des Fußballverbandes FIGC, Roberto Fabbricini, beschlossen hatte. Gegen diesen Beschluss hatten die Klubs Widerspruch eingelegt.