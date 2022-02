Italien: Zahl der Corona-Tote übersteigt 149.000

Rom, 8. Februar, AZERTAC

In den letzten 24 Stunden sind in Italien 326 Menschen im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion gestorben, was die Gesamtzahl der Todesopfer auf 149 097 erhöht.

Die bestätigten Fälle mit Neuinfektionen des neuartigen Coronavirus sind am vergangenen Tag um 41 247 angewachsen, womit die Zahl der Infektionen auf 11 663 338 steigt, wie das italienische Büro von AZERTAC unter Berufung auf das Gesundheitsministeriums dieses Landes berichtete.

Die Zahl der Menschen auf der Intensivstation beträgt derzeit 1423 Personen.

Im Rahmen der Impfkampagne, die am 27. Dezember des vergangenen Jahres startete, wurden in Italien bisher 130 750 812 Dosen gegen das neuartige Coronavirus geimpft.

Die Zahl der aktiven Corona-Patienten beträgt 1 Million 990 Tausend 701 Menschen.