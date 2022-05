Italien: Zahl der Corona-Tote übersteigt 165 000

Rom, 14. Mai, AZERTAC

In den letzten 24 Stunden sind in Italien 115 Menschen im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion gestorben, was die Gesamtzahl der Todesopfer auf 165 091 erhöht.

Die bestätigten Fälle mit Neuinfektionen des neuartigen Coronavirus sind am vergangenen Tag um 38 507 angewachsen, womit die Zahl der Infektionen auf 16 993 813 steigt, berichtete das italienische Büro von AZERTAC unter Berufung auf das Gesundheitsministeriums mitteilt.

Die Zahl der COVID-19-Patienten, die auf der Intensivstation behandelt werden, liegt bei 341, hieß es.