Italien zählt mehr als fünf Millionen Infizierte

Rom, 29. November, AZERTAC

Die Zahl der neu gemeldeten Fälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion in Italien hat vom 1. Mai bis jetzt einen neuen Rekordwert erreicht.

In den letzten 24 Stunden wurden in Italien 12 932 neue Fälle registriert, was die Gesamtzahl der Infektionen auf 5007818 erhöht, berichtete das italienische Büro von AZERTAC.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Rom wurden binnen letzten 24 Stunden im Land 512 592 Corona-Tests durchgeführt.

In den letzten 24 Stunden sind 47 Menschen im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion gestorben, was die Gesamtzahl der Todesopfer auf 133.674 erhöht.

Die Zahl der aktiven COVID-19-Patienten im Land beträgt derzeit 186 443.

Am vergangenen Tag wurden 5383 Patienten als geheilt aus den Krankenhäusern nach Hause entlassen. Die Gesamtzahl der bisher vom Virus geheilten Menschen stieg damit auf 4 687 701.

Bisher wurden in Italien 95 412 569 Impfdosen verabreicht, hieß es.