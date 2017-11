Italienische Delegation ehrt Andenken von Nationalleader

Baku, 1. November, AZERTAC

Am 1. November hat eine Delegation um die stellvertretende Vorsitzende des italienischen Senats, Linda Lanzillotta, die Ehrenallee in Baku besucht. Die italienische Delegation ehrte hier das Andenken von Nationalleader des aserbaidschanischen Volkes Heydar Aliyev und legte an seinem Grabmal einen Blumenkranz nieder.

Wie AZERTAC berichtet, gedachten italienische Gäste hier auch der hervorragenden aserbaidschanischen Ophthalmologin, Akademikerin Zarifa Aliyeva und legten an ihrem Grabmal frische Blumen nieder.

Dann besuchte die italienische Delegation die Allee der Märtyrer und ehrte hier das Andenken von Opfern, die ihr Leben für die Freiheit und territoriale Integrität Aserbaidschans hingegeben haben. Man legte an Gräbern frische Nelken nieder.